Азиатские индексы снизились - 08-09-21

ТОКИО, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.89% и составил 30181.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.79% и составил 2079.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3675.19 пункта, а HANG SENG снизился на 0.37% и составил 26320.93 пункта.