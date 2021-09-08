Азиатские индексы снизились - 08-09-21
ТОКИО, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.89% и составил 30181.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.79% и составил 2079.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3675.19 пункта, а HANG SENG снизился на 0.37% и составил 26320.93 пункта.
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