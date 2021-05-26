Предстоящие на 9 сентября мероприятия
18:04, Сентябрь 08, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:30 Министр ЧС Армении направил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ
- 21:11 В ВОЗ призвали сохранить масочный режим
- 21:03 "Талибан" запретил протесты в Афганистане без согласования с ним
- 21:00 Все удерживаемые в Азербайджане лица должны быть немедленно освобождены: глава Сената Польши
- 20:47 Талибы запретили женщинам заниматься видами спорта, где одежда не соответствует шариату
- 20:30 Премьер-министр Армении и президент Грузии обсудили перспективы армяно-грузинского сотрудничества
- 20:02 В центре обсуждения премьер-министров Армении и Грузии была повестка открытия эпохи мирного развития региона
- 19:38 Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы международного транспортного коридора «Персидский залив - Черное море»
- 19:16 Премьер Японии может в конце сентября посетить США
- 19:09 Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
- 18:54 Китай предоставит Афганистану экстренную помощь на $30 млн
- 18:50 Путин информировал Шарля Мишеля о шагах по реализации договорённостей по Нагорному Карабаху
- 18:46 Премьер-министры Армении и Грузии выразили готовность к совместной борьбе с коронавирусом
- 18:43 Спикер НС Армении выступил на V Всемирной конференции глав парламентов
- 18:35 Пашинян и Гарибашвили обсудили транзитные возможности двух стран
- 18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-09-21
- 18:11 Азиатские индексы снизились - 08-09-21
- 18:10 Между правительствами Армении и Грузии налажено эффективное сотрудничество: Пашинян встретился с Гарибашвили
- 18:04 Предстоящие на 9 сентября мероприятия
- 17:45 Никол Пашинян встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили
- 17:40 МИД Франции обвинил талибов в неисполнении международных требований
- 17:12 Ален Симонян пригласил спикера парламента Люксембурга посетить Армению с официальным визитом
- 17:08 Стабильность в Армении в политической и экономической сферах имеет важное значение для Грузии: Гарибашвили
- 17:02 В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане
- 16:55 Никол Пашинян в Тбилиси на площади Героев почтил память погибших
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