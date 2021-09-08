МИД Франции обвинил талибов в неисполнении международных требований

Движение "Талибан"*, озвучившего состав временного правительства Афганистана, не выполняют требования, выдвинутые ранее мировым сообществом, заявил представитель МИД Франции, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Требования международного сообщества, о которых Франция неоднократно напоминала, предельно ясны: безопасный и беспрепятственный отъезд людей, желающих покинуть Афганистан, свободный доступ к гуманитарной помощи, отказ от всех связей с террористическими организациями, уважение прав человека, и в частности прав женщин, и создание переходного правительства в рамках переговоров в Дохе. Мы не можем констатировать, что эти требования выполняются. За словами не следуют действия", - сказал представитель МИД Франции в среду, отвечая на вопрос, как в Париже оценивают состав нового правительства, объявленного талибами, и возможности диалога с ним.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.