В Берлине предсказали тройной гуманитарный кризис в Афганистане

В Афганистане возможен тройной гуманитарный кризис, об этом Берлину заявили в государствах региона, сообщил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В Афганистане надвигается тройной гуманитарный кризис: многие районы страны уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи. В то же время прекратились выплаты международной помощи, от которой зависят многие люди. А если новое правительство не в состоянии поддерживать дела в государстве, возникает угроза экономического коллапса вслед за политическим — с еще более серьезными гуманитарными последствиями. Это вызывает центральную озабоченность у соседних стран, которые я посетил на прошлой неделе", — сказал министр.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид во вторник объявил состав временного правительства Афганистана. И.о. премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, МИД возглавил Амир Хан Мутаки, минобороны - Мохаммад Якуб, МВД - Сараджуддин Хаккани. Начальником штаба ВС Афганистана талибы объявили Кари Фасихуддина, главой управления разведки - Абула Хака Васика. Исполняющими обязанности глав министерств экономики и финансов стали Мохаммад Ханиф и Хедаятулла Бадри соответственно. Центробанк Афганистана возглавит Мохаммад Идрис.