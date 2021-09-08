Ален Симонян пригласил спикера парламента Люксембурга посетить Армению с официальным визитом

В рамках проходящей в Вене V Всемирной конференции глав парламентов председатель НС Армении Ален Симонян 8 сентября встретился со спикером Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернаном Этгеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подчеркнули необходимость продолжения политического диалога, одним из факторов которого является также парламентская дипломатия. А.Симонян отметил, что высоко ценит взвешенную и беспристрастную позицию Люксембурга по Нагорно-Карабахскому конфликту, выразив признательность Палате депутатов Великого Герцогства за принятие 16 октября и 24 декабря 2020 г. резолюций, осуждающих развязанные Азербайджаном против Арцаха военные действия и подчеркивающих важность окончательного статуса Нагорного Карабаха.

В ходе беседы Председатель НС отметил, что необходимо также продвигать межпарламентское сотрудничество на международных парламентских площадках. Председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург выразил поддержку процессам, направленным на развитие демократических ценностей в Армении.

Председатель НС по просьбе собеседника предоставил информацию о нынешнем этапе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, а также сообщил об армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, и о работе, проводимой в связи с их возвращением. А.Симонян подчеркнул, что армянская сторона рассчитывает на поддержку всех своих партнеров для обеспечения скорейшего освобождения военнопленных.

В завершение встречи А.Симонян пригласил коллегу посетить Армению с официальным визитом в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Люксембургом, добавив, что на уровне парламентов можно было бы обсудить организацию совместных мероприятий в столицах двух стран.