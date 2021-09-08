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Никол Пашинян в Тбилиси на площади Героев почтил память погибших

Никол Пашинян в Тбилиси на площади Героев почтил память погибших

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Грузии, на площади Героев почтил память погибших. Как сообщает «Арменпресс», Почетный оркестр Грузии исполнил государственные гимны Армении и Грузии.

Затем Никол Пашинян отправился в резиденцию президента Грузии на встречу с Саломе Зурабишвили.
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