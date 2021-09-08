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Завершились армяно-грузинские переговоры на высшем уровне

Завершились армяно-грузинские переговоры на высшем уровне

В Тбилиси завершились армяно-грузинские переговоры на высшем уровне. Как сообщает «Арменпресс», пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян на своей странице в Facebook написала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудили повестку дня, связанную с развитием двусторонних отношений: вопросы сфер политики, экономики, медицины, культуры, гуманитарной сферы и ряд других вопросов.

Они коснулись и развитий в регионе, подчеркнули усилия двух стран по установлению и укреплению мира и стабильности.
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