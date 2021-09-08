В Следственном комитете прошла встреча с представителями МИД и с экспертом ОБСЕ Маурицио Варанезе

В Следственном комитете в рамках совместной с ОБСЕ программы по развитию потенциала предотвращения киберпреступлений и реагирования на них в Республике Армения состоялась встреча.

Как сообщили «Арменпресс» в Следственном комитете, встреча с представителями МИД и с экспертом ОБСЕ Маурицио Варанеса, прибывшего в Армению для всестороннего изучения вопросов, связанных с внедрением базы данных о киберпреступности, состоялась по их инициативе.

В ходе встречи Роберт Адилханян, начальник отдела по расследованию киберпреступлений и высокотехнологичных преступлений Главного следственного управления, отметил, что в современный период, когда преступления с использованием цифровых технологий совершаются чаще, чем когда-либо, правоохранительным органам нужны адекватные современные технологические решения и системы оборудований. Внедрение систем обработки больших данных, а также создание и использование цифровой базы данных, доступной в ходе уголовных расследований в различных органах и ведомствах, может сыграть важную роль в этом наборе инструментов.

Эксперт отметил, что такие более глобальные и комплексные базы данных уже широко используются в разных странах мира, что является незаменимым инструментом не только для предотвращения киберпреступности, но и для выявления любых преступлений и эффективного уголовного расследования.

В результате встреч с представителями различных заинтересованных ведомств в Республике Армения эксперт внесет предложения по дальнейшим действиям по созданию криминальной базы данных.