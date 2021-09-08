В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Толчки были зафиксированы в 13:32 по местному времени.

Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 4,4 произошло на грузино-российской границе 3 сентября.

Ранее 25 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети). Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.