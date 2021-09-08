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Комитет Рады не поддержал обращение о статусе основного союзника вне НАТО - Корниенко

Комитет Рады не поддержал обращение о статусе основного союзника вне НАТО - Корниенко

Комитет Верховной Рады не поддержал проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО (MNNA).

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, парламентская фракция партии "СН" во время голосования за документ будет опираться на решение комитета.

"Мы будем опираться на решение комитета. Комитет решил не поддерживать", - сказал политик.


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