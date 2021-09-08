«Айпост» запускает новую систему денежных переводов
Отныне денежные переводы можно будет осуществлять между всеми почтовыми отделениями.
«Айпост» запустила новую систему денежных переводов внутри страны, которая позволяет принимать платежи по четырем обменным курсам: AMD, RUB, USD и Euro. С помощью этой системы клиенты «Айпост» могут получать переводы из любого почтового отделения.
«Айпост» постоянно развивает направления своего бизнеса, предлагая инновационные и прогрессивные решения, особенно для жителей регионов. «С этой новой системой внутренних почтовых денежных переводов мы нашим клиентам предлагаем лучший сервис, обеспечиваем скорость и доступность, давая возможность осуществлять переводы по четырем обменным курсам одновременно, получать переводы почти в 850 отделениях», - как передает «Арменпресс», отметил генеральный директор компании Айк Карапетян.Переводы хранятся в системе в течение 30 дней. В случае истечения срока, неявки получателя или отказа получения перевода, он будет возвращен, за исключением комиссионных.
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