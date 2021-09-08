Армянские журналисты в Литве примут участие в футбольном турнире

Сборная журналистов Армении по футболу с 10 по 12 сентября в литовском городе Друскининкай в очередной раз примет участие в традиционном международном турнире.

Как передает «Арменпресс», в этом году в мероприятии примут участие 10 журналистских команд, в том числе из Армении, Латвии, Польши, Молдовы и Марокко.

К ним присоединятся 5 команд из разных городов Литвы. Все команды будут соревноваться друг с другом, в течение одного дня каждая команда проведет по 9 матчей. А по окончании турнира команды примут участие в церемонии открытия чемпионата мира по футзалу, который стартует 12-го сентября в Каунасе.

Организатором традиционного футбольного турнира является Союз журналистов Литвы.

В предыдущий раз армянские журналисты на этом турнире заняли 2-е место, а до этого трижды занимали 3-е место и завоевывали бронзовые медали.