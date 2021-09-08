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Газоснабжение Араратской области временно будет приостановлено

Газоснабжение Араратской области временно будет приостановлено

Для проведения плановых работ 9 сентября с 09:00 до 19:00 будет прекращено газоснабжение ряда населенных пунктов Араратской области.

«Будет прекращено газоснабжение потребители поселков Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен, Джраховит, также ООО: «Лига», «Этро», «Ован-Лиан», «Арт-Там», «Вирфел-Экспресс», «АРМ Газ», «Шаумян газ», «Саранд»,«Хчакар Муса», АГНКС «Артак», - сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Газпром Армения» с просьбой соблюдать правила безопасности.
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