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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на службе

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на службе

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая людей на учениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в МЧС РФ.

"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - сказали в ведомстве.

Зиничев занимал пост министра с 18 мая 2018 года. Он родился 18 августа 1966 года в Ленинграде, проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

С 1987 по 1991 годы проходил службу в КГБ СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ, а в 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ.

С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области, а 28 июля 2016 года стал временно исполняющим обязанности губернатора региона.

7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.

В декабре 2018 года Зиничеву на посту министра было присвоено воинское звание генерал-полковника. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание генерала армии.

 


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