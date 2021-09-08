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В сфере туризма 30% -й рост: министр экономики Армении

В сфере туризма 30% -й рост: министр экономики Армении

В сфере туризма в Армении по сравнению с январем-сентябрем прошлого года зарегистрирован 30%-й рост. Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«До августа в Армении побывало 488 000 туристов, в августе - 143 000. Это означает, что у нас на 30% больше, чем в прошлом году. По моим оценкам, к концу года у нас будет более миллиона туристов. Планировалось 1,2 миллиона», - заявил министр.
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