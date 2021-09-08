Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ

Сильный взрыв произошел на военном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменная в центральной Польше. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Polsat.

"На оружейном заводе Mesko сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел, когда сотрудница завода упаковывала взрывчатые вещества.

Mesko является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупнейших оружейных компаний мира. На заводе в Скаржиско-Каменной производятся в том числе ПЗРК Grom и Piorun.