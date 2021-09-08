Инициатива «Сила одного драма» внесла деньги на борьбу с детской онкологией

IDBank и Инициатива Идрама «Сила одного драма» подводит итоги своей регулярной программы․ Вся сумма, накопленная за август от платежей пользователей, 3,701,910 драмов, была передана в Фонд «Ваге Меликсетян».

Фонд был основан братом Ваге для продолжения дела Ваге, погибшего в 44-дневной войне в Арцахе. Свою врачебную миссию Ваге выполнял до последнего момента, он скончался при оказании медицинской помощи раненому солдату. По профессии, будучи клиническим фармацевтом, он делал все возможное, чтобы сделать свою профессию еще более популярной.

«Август был довольно активным с точки зрения платежей через приложение Idram & IDBank, это нас только радует, потому что благодаря платежам и доброй воле наших пользователей мы смогли выделить около 3,7 млн драмов в этот недавно созданный, но многообещающий фонд. В настоящее время фонд имеет благотворительные программы. Мы надеемся, что благодаря программе «Сила одного драма» часть целей фонда станет реальностью», - сказал Гор Амирян, руководитель отдела маркетинга компании Idram.

Следующим бенефициаром программы «Сила одного драма» является Детский фонд здоровья Армении. Директор фонда Армен Мартиросян более десяти лет содействует детям с тяжелыми заболеваниями, путем сбора средств он организует их лечение за рубежом.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела коммуникаций IDBank, в суматохе сентября особенно важно было обратиться к детям, которые лишены возможности наслаждаться началом учебного года, и находятся в борьбе не на жизнь, а на смерть. «Делая платежи в течение следующих двух месяцев, было бы хорошо думать об этой идее, делать платежи с помощью Idram и IDBank, чтобы собрать больше денег», - сказал Татевик Вардеванян.

По словам Армена Мартиросяна, директора Фонда здоровья детей Армении, когда мы говорим о детском раке, мы должны понимать, что помимо лечения им нужны и дорогостоящие лекарства, исследования, вмешательства, которые требуют дополнительного финансирования. «Можно жертвовать любые суммы, мы будем рады, если в ближайшие 2 месяца инициатива будет направлена на наш фонд. Благодаря таким инициативам наше общество осознает себя частичкой благотворительности, а дети - бенефициары нашего фонда получают возможность получить столь необходимое лечение за границей», - сказал директор фонда Армен Мартиросян.

Продолжайте совершать платежи с помощью приложения Idram & IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am или терминалов компании․«Силой одного драма» фондам, работающим в сфере образования, здравоохранения и социальной ответственности уже предоставлено более 37 миллионов драмов.

6,925,000 драмов внесено в Фонд страхования военнослужащих;

8․648․000 AMD - в Благотворительный фонд «ВИВА»;

6․962․504 драм в Реабилитационный центр «Защитник Отечества»;

3․603․291 драм в Фонд страхования военнослужащих;

2,521-255 драмов во Всеармянский фонд «Айастан»;

5․034․750 AMD школам приграничных сел Тавуша и Лори.

КОМПАНИИ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ АРМЕНИИ.