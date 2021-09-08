Карен Саруханян назначен заместителем министра МЧС Армении
13:42, 8 Сентябрь, 2021
Бывший депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении, бывший губернатор Ширака Карен Саруханян решением премьер-министра Никола Пашиняна назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am.
«Руководствуясь статьей 9 части 1 Закона Республики Армения «О государственной службе», назначить Карена Саруханяна заместителем министра по чрезвычайным ситуациям», - говорится в решении.Карен Саруханян родился в Гюмри 20 августа 1986 года. В 2008 г. окончил биологический факультет ЕГУ, в 2013 г. стал магистром ЕГУ по профессии биофизик. В 2009-2018 гг. он был учителем биологии и информатики средней школы Бюракна. В 2008-2012 гг. - преподавателем медицинской генетики и биологии Гюмрийского государственного медицинского колледжа. С июня 2018 года по январь 2019 года Карен Саруханян был на посту губернатора Ширака. 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по территориальному избирательному списку избирательного округа №11 блока партии «Мой шаг».
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