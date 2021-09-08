Более 41,8 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно

Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 41,8 тысячи избирателей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ.

"По состоянию на 7 сентября на территории 22 субъектов досрочно проголосовали 41 869 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 34 532 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 7 337 избирателей, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 7 868 человек избирателей в 17 странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.