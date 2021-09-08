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Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Тбилиси

Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Тбилиси

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в столицу Грузии Тбилиси. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министра встретил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.

В рамках визита Никол Пашинян встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. После армяно-грузинских переговоров на высшем уровне премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ.

В рамках визита Никол Пашинян на площади Героев Тбилиси даст дань уважения павшим.
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