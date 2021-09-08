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В Арцахе подтвержден один случай заражения COVID-19

В Арцахе подтвержден один случай заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 8 сентября подтвержден 1 новый случай заражения COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 71 тестов. В  2021 г. в Арцахе проведено 11 912 тестов на COVID-19, из них 1 078 оказались с положительным результатом. В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 22 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Врачи состояние трех пациентов оценивают как тяжелое.


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