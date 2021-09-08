Мы готовы к такому разговору: премьер-министр о заявлениях Эрдогана

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса нормализации отношений с Турцией.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что президент Турции публично затронул вопрос отношений с Арменией.

«В этих заявлениях мы видим возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновлении работы армяно-турецкой железной дороги и автодорог. И мы готовы к такому разговору. По большому счету, мы говорим о превращении нашего региона в перекресток, соединяющий запад с востоком, север с югом», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Российская Федерация проявила готовность активно поддерживать этот процесс. «Евросоюз, Франция и США также заинтересованы в этом процессе. Заинтересованность Китая и Индии в развитии коммуникационных проектов также известна», - сказал он.

По словам Пашиняна, мир и стабильность в регионе - долгосрочная стратегия правительства Армении. «И мы считаем себя ответственными за решение этой проблемы. Мир, стабильность, сотрудничество - легко декларируемые и желанные цели, но их реализация требует разумных, вдумчивых, прагматических усилий. И Армения готова приложить такие усилия», - заявил Никол Пашинян.