В Армении будет 4 нерабочих дня: мероприятия 30-летия Независимости посвящены памяти погибших

Правительство приняло решение рабочий день 20 сентября 2021 года перенести на субботу 25 сентября 2021 года.

Как сообщает «Арменпресс», руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян отметил, что принятие проекта постановления правительства РА «О переносе рабочего дня» обусловлено необходимостью организации отдыха граждан в дни праздников Республики Армения.

Принятие данного проекта постановления правительства Республики Армения исходит из статьи 19 Закона Республики Армения «О праздниках и днях памяти Республики Армения».

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в силу известных обстоятельств наше настроение нельзя назвать праздничным, но правительство решило достойно отметить 30-летие Независимости Армении.

«На Площади Республики состоится масштабное красочное торжество, которое в первую очередь будет посвящено памяти погибших за независимость, безопасность и за суверенитет Армении и Арцаха. Это изменение предусматривает 4 нерабочих дня подряд по случаю 30-летия независимости. Решение имеет такой контекст, и я считаю правильным продвигаться вперед с такой логикой», - сказал премьер.

21 сентября, нерабочий день, исполняется 30 лет независимости Армении. 21 сентября - вторник, 20 сентября - понедельник. Таким образом, граждане смогут отдохнуть 4 дня.