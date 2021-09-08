Оперный театр начало 89-го театрального сезона посвятит 30-летию независимости Республики Армения

Национальный академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна 89-й сезон откроет балетным спектаклем «Гаяне», посвященным 30-летию провозглашения независимости Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», в спектакле участвую заслуженная артистка РА Сюзанна Пирумян, Раффи Галстян, Размик Марукян, заслуженная артистка РА Мэри Ованнисян и Гарегин Бабелян.

Дирижер - заслуженный артист РА Карен Дургарян. Постановщик балета «Гаяне» - народный артист РА Вилен Галстян, художник - заслуженный артист РА Минас Аветисян, художник по костюмам - Рубина Ованнисян, репетиторы - народная артистка СССР Эльвира Мнацаканян, Эмма Нахапетян и Грачья Ованнисян.

«Гаяне» - первый армянский национальный балет в четырех действиях. Музыка - Арама Хачатряна, либретто - Константина Державина.

в Перми 9 декабря 1942 года.