Налаживание железнодорожного сообщения с РФ и Ираном для нас крайне важно: Никол Пашинян

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся возможностей углубления и нормализации отношений с соседними государствами.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что, представляя программу правительства в Национальном Собрании, он заявил, что углубление и нормализация отношений с соседними странами будет одним из важных направлений внешней политики правительства.

«И это зафиксировано в программе, принятой Национальным собранием, реализация этой программы стала для нас рабочей повесткой. Как вы знаете, после повторного назначения премьер-министром мне уже удалось побывать в Исламской Республике Иран, и сегодня я выезжаю в Грузию. Развитие региональных коммуникаций играет важную роль в повестке наших обсуждений как с Ираном, так и с Грузией. В этом контексте проект Север-Юг, который соединяет нашу границу с Ираном, я присоединяю к нашей границе с Грузией.

Для нас очень важно наладить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией и с Исламской Республикой Иран. Для решения этой проблемы мы обсуждаем вопрос о возобновлении коммуникаций в трехстороннем масштабе Армения-Россия-Азербайджан. Здесь мы намерены приложить все усилия для достижения конкретных результатов, понимая, конечно, что Азербайджан, в свою очередь, ожидает сообщения между своими западными районами и Нахиджеваном. Не считаю нужным напоминать, что мы готовы возобновить мирный процесс с Азербайджаном в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - заявил премьер.

Никол Пашинян также коснулся делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. «Мы продолжаем работать над созданием всех необходимых условий. Мы надеемся как можно скорее завершить процесс возвращения наших пленных, заложников и других задержанных», - сказал премьер-министр.