Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 221 936 662․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 586 188 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 280 094 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 650 532.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 096 718, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 441 441.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 914 237 заболевших, умерли 584 108 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 590,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 007 человек, в Индии - 316, Бразилии - 2 726.