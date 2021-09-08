На фестивале «Моя рукодельная Армения» будут представлены работы мастеров из областей Армении

В областях Армении с целью восстановления традиционных ремесел - гравировки по дереву и камню, текстильной, вышивки, ковроткачества, керамики и др. будет организован фестиваль «Моя рукодельная Армения».

Как передает «Арменпресс», мероприятие пройдет 11-12 сентября в Центре искусств «Гафесчян» (Каскад).

Посетители фестиваля в течение двух дней смогут приобрести ручные работы ремесленников и народных мастеров, принять участие в мастер-классах и развить свои ремесленные навыки.

Фестиваль «Моя рукодельная Армения» является одной из основных инициатив программы «Моя Армения». Фестиваль уже четвертый год проводится совместно с Культурным центром «Терьян».