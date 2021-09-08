Аршак Карапетян и Алексей Мельников обсудили перспективы сотрудничества

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 7 сентября принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексея Мельникова.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, отмечая, что Алексей Мельников представил министру деятельность ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в сфере грузоперевозок, состояние и перспективы развития железнодорожных инфраструктур.

Министр обороны Армении отметил значение стратегической роли компании в деле грузоперевозок, осуществляемых как для нужд как гражданского назначения, так и Вооруженных сил.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие программы сотрудничества ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» с Министерством обороны Армении, а также ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес.