В Армении подтверждено 645 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за последние сутки проведено 6 659 тестов. По состоянию на 11:00 8 сентября подтверждено 645 новых случаев заражения COVID-19. 334 заболевших вылечились, есть 15 летальных исходов.

Всего проведено 1 588 480 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

В Армении всего подтверждено 246 410 случаев заражения COVID-19, 230 291 из которых вылечились, есть 4 954 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 998 пациентов.

Зарегистрировано 1 167 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.