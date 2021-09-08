Камерный оркестр исполнит известные произведения Антонио Вивальди

Начало концертного сезона 2021-2022 гг. Государственного камерного оркестра Армении ознаменуется насыщенной концертной программой, в рамках которой прозвучат и произведения выдающегося композитора Антонио Вивальди.

Как передает «Арменпресс», вечер состоится 9 сентября в Доме камерной музыки им. Комитаса.

На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) и Государственный камерный хор Армении (художественный руководитель и дирижер Роберт Млкеян).

В качестве солистов выступят сопрано Софья Саядян, меццо-сопрано Мариам Алоян и сопрано Генриетта Арутюнова.

Зрители смогут послушать произведения Вивальди «Gloria», «Nisi Dominus», «Gelido In Ogni Vena» и Симфонию соль мажор.