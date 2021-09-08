В Мексике произошло сильное землетрясение

В штате Герреро на юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1, толчки ощущались и в столице, передает местная Сейсмологическая служба. Предварительно, погиб один человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 7,1 (произошло) в 11 километрах на юго-восток от Акапулько в 20:47 (4:47 мск) на глубине десять километров", — говорится в релизе.

О погибшем заявил губернатор штата Герреро Эктор Астудильо.

"Только что мне сообщили о гибели человека в Койюке — на него упал столб", — рассказал он, добавив, что другой информации о пострадавших и жертвах пока нет, хотя власти получают много сообщений о материальном ущербе.

По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, землетрясение не вызвало разрушений в столице. Ее выступление опубликовано в Twitter.

"Полиция сделала три облета города и не зафиксировала повреждений", — сказала она.

Политик добавила, что в отдельных районах нет света, но ремонтные работы уже ведутся.

По всей стране без электричества остались полтора миллиона человек, это 13 процентов от общего числа потребителей. Больше других пострадали штаты Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке.

Граждан оповестили о возможных афтершоках.