30-летие Декларации о независимости Республики Армения в Москве отметят выставкой армянской живописи

По случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Армения в Москве будет организована выставка произведений армянских художников.

Церемония открытия выставки состоится 18 сентября в отреставрированном павильоне «Армения» Выставки достижений народного хозяйства.

Как передает «Арменпресс», посольство Республики Армения в России сообщение об этом распространило на своей официальной странице в Facebook.

Эта уникальная экспозиция представит яркие работы многих армянских мастеров. В тексте сообщения говорится, что выставка - одна из самых интересных инициатив, посвященных 30-летию Декларации независимости Республики Армения.

В выставке принимают участие 17 художников из Армении и России. Это Ваагн Галстян, Леон Абраамян, Андрей Шугаров, Сурен Сафарян, Армине Туманян, Пето Погосян, Тигран Акопян, Арев Петросян, Арам Машурян, Тигран Асатрян, Армен Ваграмян, Артур Шарафян, Ашот Тадевосян, Карен Мовсисям, Лилит Согомонян, Ашот Хачатрян, Вардан Восканян.

Выставка современной армянской живописи будет открыта до 18 октября 2021 года.

Организаторами выставки являются посольство Республики Армения в Российской Федерации, павильон «Армения» и Союз художников Республики Армения. Куратор выставки - художница Армине Туманян.