В Верин Геташене закладывается парк, посвященный героям Арцахских войн

21 августа 2021 года в общине Верин Геташен Гегаркуникской области началась закладка парка, посвященного героям трех Арцахских войн.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Верин Геташен Тигран Мурадян, парк строится при содействии благотворителей из Верин Геташена, проживающих и работающих за рубежом, с инвестицией в 49 млн драмов. В реализации программы участие принимают около 100 благотворителей. Территория парка, расположенного позади средней школы № 1 Верин Геташена, занимает площадь в 4 000 квадратных метров.

«Верин Геташен в Арцахской войне понес 4 жертвы. В память о них в парке установят памятник. Строятся детская площадка, фонтаны и система освещения, сценическая площадка, будут аллеи и зеленая зона. Благодаря доброй воле и инициативе сынов Верин Геташена, парк станет одним из самых привлекательных уголков нашего села. Строительные работы будут завершены в ноябре 2021 года», - рассказал Тигран Мурадян.

Хосров Хлгатян