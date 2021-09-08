Посол США посетила Медицинский центр Спитака

7 сентября посол США Линн Трейси посетила Лорийскую область, где присутствовала на церемонии передачи Медицинскому центру Спитака цифрового рентгеновского и рентгеноскопического оборудования.

Это устройство для медицинской визуализации стоимостью в 255 000 долларов является частью оборудования на общую сумму в 770 000 долларов, предоставленного Министерству здравоохранения для содействия борьбе с COVID-19. Оборудование было предоставлено в рамках Программы гуманитарной помощи Европейского командования США.

«С начала пандемии мы тесно сотрудничали с правительством Армении во благо безопасности жизни и здоровья человека. Медицинское оборудование, предоставленное Программой гуманитарной помощи Европейского командования США, увеличит возможности системы здравоохранения Армении по диагностике и лечению пациентов с COVID-19», - представила Линн Трейси. «Арменпресс» передает, со ссылкой на посольство США в Армении.

Посол Линн Трейси встретилась и с губернатором Лорийской области Арамом Хачатряном.