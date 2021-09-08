Цены на цветные металлы - 07-09-21

ЛОНДОН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.07% и составила 2760.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.76% и составила 9340.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.07% и составила 2274.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.36% и составила 19550.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.78% и составила 32575.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.40% и составила 3031.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.15% и составила 44004.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50840.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.