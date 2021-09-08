«Варанда» сущестует: ливанский армянин Закар Кешишян с верой и уверенностью вновь в Арцахе

Из-за обострения ситуации в Бейруте (Ливан) Закар Кешишян в прошлом году не смог приехать в Армению. По его словам, интеллигенция находилась под домашним арестом и даже не имела возможность выйти на улицы. Впервые с 1992 года он не смог побывать в Шуши, где находится его второй дом. Не мог же он знать, что день 27 сентября 2020 года станет катастрофическим и фатальным для города-крепости, для его семьи, для жителей Шуши, изгнанных из своих домов, для тысяч арцахцев. Он приехал, но вынужден ехать мимо Шуши ...

Это было в мае 1992 года, когда он получил благую весть об освобождении армянского города-крепости, с группой студентов и преподавателей он поспешил в Арцах (в то время он учился в Ереванской консерватории имени Комитаса). Прогуливаясь по полуразрушенным улочкам древнего образовательного и культурного центра, ему пришла в голову идея создать в Шуши хор, а через несколько месяцев, снова посетив Арцах, он приступил к основанию хора «Варанда». Он приехал, собрал вокруг себя одаренных детей из семей, живущих в городе-крепости, и за очень короткий промежуток времени в столице состоялся первый концерт хора, затем в Шуши и в других районах Арцаха, где его с восторгом принимали все меломаны. Армянская песня стала символом победы, любви, единства и солидарности. И «Варанда», постепенно развиваясь и закаляясь, окрепла и заняла достойное место в культурной жизни Арцаха, получив статус Государственного хора.

За почти 30 лет своего существования хор, который сотни раз выступал в Арцахе, в Армении и в диаспоре, естественным образом сменил поколения, но не потерял своего имиджа благодаря дирижеру и художественному руководителю Закару Кешишяну. Приехав в Степанакерт всего два месяца назад, он собрал укрывшихся в Армении и Арцахе шушинских детей и подготовил сразу две концертные программы. Отсутствующих частично дополнили музыкальные подростки и девушки из семей, переселенных из Дизака. Вы будете приятно удивлены, узнав, что за столь короткий срок ему удалось не только восстановить коллектив «Варанды», который состоит из 90 певцов, но и сохранить энтузиазм и бодрость коллектива.

Уже несколько дней ценители наслаждаются выступлениями хора во Дворце культуры и молодежи Степанакерта, а глаза детей, полные веры, из-за горячих аплодисментов и вдохновляющих слов буквально сияют. «Концертные программы этого года «Набат памяти, благодарности и выживания» и «Поющий Арцах» - это, прежде всего, крик души, выражение уважения и любви, преклонение перед памятью всех погибших. Очень тяжело, что 5 учеников хора погибли в 44-дневной войне. Я преклоняюсь перед смелыми людьми, которые с оружием в руках охраняют границы Родины, вместе с российскими миротворцами обеспечивают безопасность народа, что является делом чести», - говорит Закар, - «Конечно, я горжусь этим. Сегодня я живу в Арцахе. С моими сестрами и братьями, которые никогда не потеряют веру в независимую страну, которые, задыхаясь от боли утрат, сохраняют непоколебимую волю и дух народа Арцаха, продолжают бороться и творить. И как бы коварный враг ни пытался изгнать армян из Арцаха, у него ничего не получится, потому что за ними стоят армяне всего мира».

По мнению З. Кешишяна, во время 44-дневной войны выяснилось, что «хотя у нас было много патриотов, много мудрецов, но наш общий, патриотический дух, ментальный уровень не соответствовали нашим представлениям. Поэтому необходимо извлечь уроки из нашей старой и новой истории, и во имя будущего будущих поколений создать новый тройной союз, не теряя веры в победу справедливости. Какой бы жестокой ни была судьба, мы должны жить и созидать, восстанавливать и укреплять нашу страну, сделать ее процветающей, чтобы кровь, пролитая нашими многочисленными мучениками, не была пролита зря», - сказал он.

Во время беседы Закар признал, что хотя из-за временной потери Шуши, место его службы культуре Арцаха изменилось, но его убеждения остались прежними. Он уверен, «Варанда», рожденная в Шуши, питаемая и укрепленная колоколами церкви Сурб Газанчецоц, вновь исполнит благую весть о древнем армянском городе-крепости и, по воле Божьей, однажды вновь попадет в его объятия».

Давид МИКАЕЛЯН

Степанакерт