Двое пленных армянских военнослужащих вернулись на Родину

Двое граждан Армении 7 сентября вернулись в Республику Армения из Азербайджана. Вместо них Азербайджану был передан задержанный в Арцахе азербайджанский солдат Джамиль Бабаев, который 25 августа незаконно пересек границу и проник в один из домов в Мартакертском районе Арцаха. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении.

Возвращение пленных в Армению произошло при посредничестве командующего миротворческим контингентом Российской Федерации генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Двое вернувшихся граждан - Артур Налбандян и Арамаис Торозян, военнослужащие войсковой части N ВС Армении, которые случайно оказались на подконтрольной азербайджанским ВС территории в районе озера Сев Лич в результате плохих погодных условий 14-го июля.