Вопрос о назначении Карена Саркисяна губернатором Гегаркуникской области включен в повестки заседания

Правительство обсудит вопрос о назначении Карена Саркисяна губернатором Гегаркуникской области. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства 8 сентября.

До этого Карен Саркисян занимал должность председателя Водного комитета.