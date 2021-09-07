Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Вопрос о назначении Карена Саркисяна губернатором Гегаркуникской области включен в повестки заседания

Вопрос о назначении Карена Саркисяна губернатором Гегаркуникской области включен в повестки заседания

Правительство обсудит вопрос о назначении Карена Саркисяна губернатором Гегаркуникской области. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства 8 сентября.

До этого Карен Саркисян занимал должность председателя Водного комитета.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]