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Нарек Манукян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области

Нарек Манукян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Нарек Манукян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на официальном сайте правительства.


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