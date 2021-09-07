Спикер НС Армении поблагодарил спикера Сената Нидерландов за осуждающих Баку 17 резолюций 

В рамках 5-й Всемирной конференции глав парламентов в Вене спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян 7 сентября встретился со спикером Сената Нидерландов Антоном Брюни.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян поблагодарил коллег из парламента Нидерландов за около 17 резолюций, осуждающих войну, развязанную Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 года и ее последствия.

Председатель НС отметил, что с удовольствием вспоминает плодотворный визит делегации во главе с председателем НС Армении в Нидерланды в октябре 2019 года по приглашению Энтони Брюни.

Он напомнил, что в ходе этого визита также состоялось первое заседание круга дружбы Армения-Нидерланды, сопредседателями которого являются он и член комиссии по иностранным делам Палаты представителей Сената Королевства Нидерландов Джоэл Фордевинд.

Председатель НС отметил, что, несмотря на препятствия, создаваемые COVID-19, дружеские отношения между нашими государствами и парламентами развиваются достаточно гармонично, и наши страны готовы к более углубленному и целенаправленному армяно-нидерландскому сотрудничеству.

Открытие посольства Королевства Нидерландов в Ереване в сентябре 2020 года - яркое тому подтверждение. Ален Симонян подтвердил готовность к углублению армяно-нидерландского межпарламентского сотрудничества. Председатель НС выделил 3 вызова, в которых Армения ожидает политической поддержки от наших партнеров: установления мира в нашем регионе, решение проблемы армянских военнопленных, учитывая, что Азербайджан превратил это в политическую сделку, и эффективное осуществление Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Он подчеркнул, что деструктивная позиция азербайджанских делегаций в различных парламентских ассамблеях и поведение поддерживающих их делегатов в меркантильных целях остаются проблемными для армянской стороны. Ален Симонян поблагодарил коллег парламента Нидерландов за принятие около 17 резолюций, осуждающих войну, развязанную Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 года, и ее последствия.

В ходе обсуждения председатель НС счел недопустимыми сфабрикованные судебные процессы над армянскими военнопленными и другими удерживаемыми лицами, которые противоречат международному праву. Ален Симонян подтвердил, что Армения заинтересована в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Председатель Сената Нидерландов отметил, что у него остались хорошие воспоминания о визите делегации НС Армении. Подчеркнув важность открытия посольства Нидерландов в Армении, он сказал, что это обнадеживает и внесет большой вклад в развитие двусторонних отношений. Председатель Сената подчеркнул, что резолюции, принятые парламентом Нидерландов в ходе 44-дневной войны, получили широкий отклик в армянском обществе.

По его словам, верховенство прав человека чрезвычайно важно в любой ситуации, в этом контексте также подчеркивается сотрудничество Армения-ЕС. В завершение встречи Энтони Брюни подтвердил готовность поддержать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе. Председатель НС Армении пригласил своего коллегу посетить Армению с официальным визитом.