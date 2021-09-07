Правительство обсудит вопрос о переносе рабочего дня 20 сентября на 25 сентября

На заседании 8 сентября правительство обсудит вопрос о переносе рабочего дня 20 сентября 2021 года на 25 сентября 2021 года. Как сообщает Арменпресс, проект решения по этому поводу включен в повестку дня заседания правительства.

Согласно обоснованию проекта, принятие проекта решения правительства «Об переносе рабочего дня» обусловлено необходимостью организации отдыха граждан по случаю праздников Армении.

21 сентября, нерабочий день, исполняется 30 лет независимости Армении. 21 сентября - вторник, 20 сентября - понедельник. Таким образом, в результате принятия решения граждане смогут отдыхать 4 дня.