Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на официальном сайте правительства.
До этого Геворгян занимал должность советника министра иностранных дел.
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