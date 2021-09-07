Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на официальном сайте правительства.

До этого Геворгян занимал должность советника министра иностранных дел.