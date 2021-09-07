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Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении

Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на официальном сайте правительства.

До этого Геворгян занимал должность советника министра иностранных дел.


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