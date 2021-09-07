Глава МИД Армении высоко оценил поддержку Индии всеобъемлющему урегулированию карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 7 сентября принял посла Индии в Армении Кишана Дана Девала.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян отметил, что одним из приоритетов внешней политики Армении является углубление и укрепление традиционных дружественных отношений с Индией и вывод политического диалога и взаимодействия на качественно новый уровень. В качестве важных направлений сотрудничества были выделены торгово-экономические сферы, сферы транспорта и коммуникаций, информационных технологий, обороны, здравоохранения, культуры, образования и науки. В плане полноценного использования потенциала, имеющегося в экономической сфере, была отмечена важность работы армяно-индийской межправительственной комиссии.

Собеседники также обсудили текущие развития вокруг международного транспортного коридора «Север-Юг».

Коснувшись сотрудничества стран на многосторонних площадках, стороны с удовлетворением констатировали последовательность взаимного содействия в рамках международных организаций. В этом контексте министр Мирзоян отметил важность избрания Индии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы с точки зрения укрепления международной безопасности.

Министр иностранных дел обратил внимание посла Индии на ситуацию, создавшуюся в результате проникновения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении. В этой связи министр высоко оценил принципиальную позицию Индии, а также последовательную поддержку, направленную на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта.

Армянская сторона также поблагодарила правительство Индии за последовательно оказываемую помощь в сфере здравоохранения.