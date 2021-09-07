Необходимы усилия европейских институтов для безоговорочного освобождения военнопленных: ЕНП

Политическая ассамблея Европейской народной партии (ЕНП) провела встречу в гибридном формате в Брюсселе 6 и 7 сентября, чтобы получить обновленную информацию о политических событиях в государствах-членах, принять позиционный документ по Афганистану и обсудить ситуацию в Беларуси и Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении партии.

«Политическая ассамблея ЕНП была проинформирована о текущей ситуации с армянскими военнопленными в Азербайджане, которые все еще содержатся под стражей в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября и международного гуманитарного права. Была подчеркнута необходимость возобновления усилий европейских институтов для надлежащего и безоговорочного освобождения военнопленных», - говорится в заявлении.

Следующий конгресс ЕНП состоится 17-18 ноября в Роттердаме.