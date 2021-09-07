ЕС готов продолжить масштабную помощь Армении в судебно-правовой сфере

Армения добилась значительного прогресса в области правосудия благодаря ощутимой поддержке ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил 7 декабря министр юстиции Карен Андреасян во время встречи с главой делегации Евросоюза в Армении, послом Андреа Викторин.

Андреасян подтвердил приверженность правительства Армении демократическим ценностям, верховенству закона и с гордостью подчеркнул, что ЕС на протяжении многих лет является ключевым партнером Армении в реформировании системы правосудия.

Посол Викторин поздравила Карена Андреасяна с назначением на пост министра, отметила важность демократических выборов в Армении в 2021 году и выразила готовность продолжить широкомасштабную поддержку судебной реформы со стороны ЕС.

В ходе встречи стороны коснулись формирования Комитета по предотвращению коррупции и Комитета по борьбе с коррупцией, процесса реформирования полиции и выразили готовность к углублению добрых традиций сотрудничества Армения-ЕС.