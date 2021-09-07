Азербайджанская сторона пытается создать атмосферу страха и невозможности мирной жизни на родине: прокуратура Арцаха

На данный момент в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке полицией Арцаха расследуются случаи выстрелов с азербайджанских позиций, которые произошли 6 сентября около 19:30 в районе населенных пунктов Тагавард и Кармир Шука Мартунинского района. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе прокуратуры Арцаха.

«Очевидно, что азербайджанская сторона такими действиями пытается запугать мирное население, держать его в напряжении, тем самым пытаясь создать ощущение постоянной опасности, страха и невозможности мирного проживания на родине», - отметили в прокуратуре.

Обстоятельства инцидента расследуются․

Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян сегодня сообщил, что 6 сентября около 19:30 с позиций, расположенных на направлении поселков Кармир Шука-Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции и вела огонь по направлению гражданских населенных пунктов. В результате стрельбы пострадал дом одного из жителей общины Тагавард, 3 пули попали в стену дома, 1 пуля попала в окно одной из спален. В доме, пострадавшем от обстрела азербайджанцев, проживают шесть мирных жителей, один из которых несовершеннолетний.