Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек

Масштабная спецоперация проведена одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми, задержан 21 человек, 18 из них подозреваются в наркоторговле, заявил на брифинге представитель Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Бадри Мчедлишвили, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием были произведены контрольные закупки и все записано на видео.

По информации МВД, трое задержанных были курьерами. Они прятали наркотики на разных локациях в Тбилиси с целью незаконной продажи.

При обыске их жилья были изъяты различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества.

Кроме того, в ходе обыска была изъята крупная сумма денег.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.