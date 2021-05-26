Предстоящие на 8 сентября мероприятия
17:55, Сентябрь 07, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 20:02 В парламенте Армении будет сформирована группа армяно-грузинской дружбы
- 19:14 Артак Джумаян и Армен Назарян назначены заместителями министра здравоохранения
- 19:09 Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
- 19:05 Глава МИД Армении высоко оценил поддержку Индии всеобъемлющему урегулированию карабахского конфликта
- 18:55 Необходимы усилия европейских институтов для безоговорочного освобождения военнопленных: ЕНП
- 18:43 ЕС готов продолжить масштабную помощь Армении в судебно-правовой сфере
- 18:19 В ООН предупредили, что жителям Афганистана грозит голод
- 18:03 Азербайджанская сторона пытается создать атмосферу страха и невозможности мирной жизни на родине: прокуратура Арцаха
- 17:59 Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
- 17:55 Предстоящие на 8 сентября мероприятия
- 17:27 Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию
- 17:14 Проведение учений вблизи Лачинского коридора наносит ущерб шагам по деэскалации: МИД Армении
- 16:55 Очередное заседание правительства Армении состоится 8 сентября
- 16:21 Нужно восстановить производство Армении
- 16:10 Клаудиа Кардинале рассказала о дружбе с Бельмондо
- 16:02 Главы МИД Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта
- 15:45 Премьер-министр Армении с послом Франции Джонатаном Лакоттом провел прощальную встречу
- 15:29 Всемирный банк готов содействовать правительству Армении: обсуждение Гнела Саносяна и Каролин Гегинат
- 15:16 Азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским населенным пунктам Арцаха
- 15:02 Всемирный банк готов продолжать сотрудничество в вопросах экономического развития Армении
- 14:53 Украина стремится к соглашению о безвизе и зоне свободной торговли с США - Кулеба
- 14:43 Тигран Хачатрян с представителями ЕБРР обсудил приоритеты сотрудничества
- 14:29 Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V"
- 14:00 Бейонсе написала сингл, который может претендовать на "Оскар"
- 13:39 Под высоким патронатом Армена Саркисяна в Армении в третий раз пройдет международный «Саммит мыслей»
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