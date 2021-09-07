Проведение учений вблизи Лачинского коридора наносит ущерб шагам по деэскалации: МИД Армении

Проведение турецко-азербайджанских военных учений в окрестностях границ Армении и Арцаха и вблизи Лачинского коридора расцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в ответ на просьбу информационного агентства «Sputnik Армения» прокомментировать информацию минобороны Азербайджана, согласно которой в Лачинском районе начались совместные военные учения Азербайджана и Турции.

«Проведение турецко-азербайджанских военных учений в окрестностях границ Армении и Арцаха и вблизи Лачинского коридора расцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, которое не соответствует духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывает усилия по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе», - отметил Унанян.