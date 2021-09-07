Очередное заседание правительства Армении состоится 8 сентября
Очередное заседание правительства Армении состоится 8 сентября 2021 года. Как передает Арменпресс, заседание правительства начнется в 11:00.
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